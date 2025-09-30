Video: Motociclista muere atropellado en Bulevard Forjadores; conductor huyó en La Paz

La noche de este lunes 29 de septiembre, un trágico accidente se registró sobre el Bulevar Forjadores, a la altura de la veterinaria UABCS, en la colonia Solidaridad Mezquitito.

Alrededor de las 7:30 de la noche, un motociclista fue embestido por un vehículo mientras circulaba por la zona. El conductor responsable escapó de inmediato, dejando el cuerpo de la víctima tendido sobre el pavimento.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido establecida.

Elementos de seguridad acordonaron la zona en espera del Servicio Médico Forense, encargado del levantamiento del cuerpo.

Las autoridades mantienen las investigaciones para dar con el paradero del conductor prófugo, quien podría enfrentar cargos por homicidio culposo y abandono de persona.