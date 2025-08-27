VIDEO: Motociclista noquea a taxista tras chocar en CDMX; el agresor huyó

La Ciudad de México fue escenario de un nuevo episodio de violencia vial que dejó a un chofer de taxi ingresado en el Hospital General de Balbuena con lesiones.

Los hechos ocurrieron en el Centro Histórico, cuando un motociclista, que transitaba a exceso de velocidad y sin el equipo de seguridad reglamentario, impactó por detrás a la unidad de transporte.

Una grabación captó el momento en el que el taxista, al descender de su vehículo para reclamar el pago de los daños ocasionados, fue recibido con una respuesta violenta por parte del motociclista.

Con un puño cerrado, el agresor golpeó al conductor del taxi. Fue tal la fuerza que lo dejó tendido e inconsciente sobre la vía pública, huyendo en el acto. La situación del taxista internado aún es desconocida.

Indignación en redes sociales

El incidente ha desatado indignación en redes sociales. Los ciudadanos señalan la impunidad con la que operan algunos conductores, especialmente motociclistas, en zonas altamente transitadas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Tampoco se ha confirmado la existencia de una denuncia formal ni el inicio de investigaciones para dar con el paradero del agresor.