29 choques y dos motociclistas lesionados el fin de semana en La Paz

Este fin de semana, en la ciudad de La Paz, se registraron un total de 29 siniestros viales: 12 el día viernes 3 de enero; ocho el día sábado 4 de enero, ocho el día domingo 5 de enero y uno la madrugada del lunes 6 de enero. En estos hechos, resaltan dos motociclistas que resultaron lesionados.

El primer hecho con un motociclista lesionado ocurrió el sábado 4 de enero, en las calles Reforma y Rosaura Zapata Cano, en la colonia Guerrero, a las 15:54 horas. En el choque se vieron involucrados Henry “N”, de 24 años, que conducía una motocicleta de marca Italika, y Agustin “N”, de 42 años, quien manejaba un automóvil de marca Chrysler. En el lugar, Henry “N” fue atendido por los paramédicos y transportado de urgencia para su valoración médica.

El segundo hecho sucedió el domingo 5 de enero en el cruce de Avenida La Paz y San Antonio, en la colonia Bellavista, a las 18:59 horas. El lesionado fue Isidro “N”, de 45 años ,que manejaba una motocicleta de marca Italika. Testigos informan que hubo un segundo sujeto que formó parte del accidente vial. El hombre, que conducía un automóvil de tipo sedan color rojo, se dio a la fuga tras el choque. Isidro “N” fue valorado por parte de los paramédicos, quienes determinaron que no era necesario trasladarlo al hospital.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, entre las causas de los siniestros viales reportados este fin de semana se encuentran cambiar intempestivamente de carril, no ceder paso a vehículo con preferencia, no efectuar alto de disco, invadir carril de circulación, no guardar distancia reglamentaria, exceso de velocidad, pasarse la luz roja del semáforo, circular en sentido contrario, falta de precaución al abrir la puerta, conducir en estado de ebriedad, marcha en retroceso, no efectuar el alto, falta de precaución del conductor y circular fuera de ruta. Se estima un total de 892,500 pesos mexicanos en daños materiales de los 29 siniestros viales.