Mourinho ficha a Edson Álvarez: ¿Conquistará Turquía con el ‘Special One’?

Edson Álvarez inicia un emocionante capítulo en su carrera al unirse al Fenerbahce de Turquía, un movimiento impulsado por su deseo de asegurar más tiempo de juego y mantener su nivel rumbo al próximo mundial. El mediocampista mexicano estará bajo la dirección del afamado entrenador portugués José Mourinho, quien asumió el liderazgo del equipo en junio de 2024 tras dejar la Roma.

La llegada del “Machín” al club turco se da en un momento clave, con el Fenerbahce persiguiendo la clasificación a la codiciada Champions League y la disputa por el título de la liga local contra el Galatasaray.

El equipo tiene el gran objetivo de retornar a la fase de grupos de la Liga de Campeones, algo que no logra desde la temporada 2008-2009. Su camino en la Champions requiere una victoria decisiva en el partido de vuelta contra el Benfica, tras un empate sin goles en la ida y haber jugado con superioridad numérica por más de veinte minutos.

El principal desafío de Edson Alvarez en el campo turco

Edson Álvarez, conocido por su versatilidad en el campo, se desempeñará principalmente como mediocampista defensivo en el Fenerbahce. Allí, competirá por la titularidad con Sofyan Amrabat y el brasileño Fred.

Fred destaca por su control del balón, mientras que Amrabat cumple eficazmente con las tareas defensivas. La capacidad de Álvarez en el juego aéreo podría ser un factor diferencial a su favor.

Si el técnico portugués decide ubicarlo como defensor central, el mexicano se mediría con el neerlandés Jayden Oosterwolde por un puesto, ya que Milan Skrinar y Mert Müldür parecen inamovibles en esa zona.

Figuras clave en el Fenerbahce

El Fenerbahce cuenta con un plantel robusto y experimentado. En la portería, el croata Dominik Livakovic, quien participó en el Mundial de Qatar 2022, brinda seguridad.

La defensa la integran el eslovaco Milan Skrinar, con pasado en el Inter de Milan y PSG, junto a Diego Carlos y Caglar Soyunku, ambos con experiencia en la Premier League.

En el mediocampo, además de Fred y Amrabat, se encuentra el talentoso Talisca, proveniente del Al Nassr. Mientras que el ataque se refuerza con el exsevillista Youssef En-Nesyri y el reciente fichaje Jhon Durán.