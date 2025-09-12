Movilización policiaca en Cabo San Lucas por presunta ejecución

Una movilización policiaca sorprendió esta mañana a vecinos de la colonia Ampliación Mariano Matamoros, tras reportes no confirmados de una posible ejecución.

De acuerdo con información compartida en redes sociales, un tramo de la calle Camino al Faro Viejo fue acordonado y permanece bajo vigilancia de las corporaciones de seguridad. La escena generó alarma y curiosidad entre quienes transitaban por la zona.

Personas que se encontraban cerca señalaron que los agentes policiacos siguen en el lugar. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han ofrecido información oficial sobre los hechos ni sobre posibles involucrados.

La situación sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles.

Información en proceso…

