Movimiento Antorchista exige vivienda y servicios básicos en Los Cabos

La falta de vivienda y de servicios públicos en distintas zonas del municipio de Los Cabos ha llevado a ciudadanos a manifestarse para exigir soluciones. En este contexto, integrantes del Movimiento Antorchista en Los Cabos se manifestaron frente al Palacio Municipal para exigir al Ayuntamiento de Los Cabos certeza en materia de vivienda para alrededor de 300 familias de San José del Cabo que no cuentan con un hogar propio, informó la dirigente del movimiento, Verónica Armenta Bojórquez.

“San José del Cabo sigue sin vivienda, siguen sin terrenos, ellos se reúne cada semana. Hemos organizado 300 familias en San José del Cabo, y ellos buscan un espacio; que se haga un acuerdo similar a lo que se hizo en San José del Cabo.”.

Bojórquez señaló que se requiere un trabajo institucional entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno para lograr la ejecución de programas que garanticen una mejor calidad de vida para la ciudadanía, ya que algunas familias carecen de los principales servicios básicos.

“Por lo tanto se requiere una comunicación, necesitamos que tanto gobierno estatal y municipal se reúnan visiten las colonias y las recorren para que den la indicación para que se ejecuten las obras par que las familias cuenten con energía eléctrica”.

Finalmente, informó que será en las próximas semanas cuando el Movimiento Antorchista y el Ayuntamiento de Los Cabos sostengan una reunión para analizar alternativas que permitan a los ciudadanos contar con mejores servicios públicos y opciones de vivienda.

