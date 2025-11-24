¿Movimiento del Sombrero, de Carlos Manzo, se convertirá en partido político?

La diputada federal Guadalupe Araceli Mendoza Arias, una figura clave en el Movimiento del Sombrero, ha salido al paso para desmentir versiones que aseguran que se está creando un “comité” formal del Movimiento del Sombrero. Según la legisladora, existen voluntarios, ciudadanos y “amigos”, pero no un órgano estructurado, como un comité.

En entrevista con CPS Noticias, Mendoza Arias señaló: “No se formaron comités, nosotros no podemos formar comités, ya que somos independientes, no somos un partido político. Más adelante sí queremos formar grupos y se nombrarán como tal, «Grupo del Movimiento del Sombrero», «Ciudadnos del Movimiento del Sombrero», los cuales más adelante se definirán con la presidenta Grecia”

La diputada Mendoza, quien fue cercana al fallecido líder del Movimiento del Sombrero, Carlos Manzo, ha aclarado que las interpretaciones sobre una expansión formal de agrupación política corresponden más a rumores que a una verdadera transformación. A pesar de algunas notas que mencionaban la creación de un comité en Morelia, la diputada insistió en que el movimiento se sostiene con personas voluntarias y no hay una estructura rígida ni jerárquica.

“El movimiento del sombrero continúa trabajando, pero pedimos a toda la ciudadanía que tengan paciencia, apenas ha pasado poco más de 20 días de lo sucedido, un héroe se nos murió y muy pronto tendrán noticias de este legado que nos dejó Carlos Manzo y que tenemos que continuar. Entrando el año nos verán más activos en ese sentido, nos verán trabajando en esta lucha”, destacó.

El Movimiento del Sombrero, fundado por Carlos Manzo, ha crecido desde su origen local en Uruapan, y la diputada destacó que tiene alcance nacional y ha defendido que el movimiento no debe convertirse en un partido tradicional de inmediato, sino mantener su carácter ciudadano.