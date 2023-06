De nueva cuenta, Movimiento Sindical Cabeño llama a profesores manifestarse

Durante el año 2022, maestros y personal de la educación iniciaron una lucha por sus derechos laborales en donde los docentes solicitaban una mejora salarial, un mejor servicio de salud y la basificación, ante la falta de atención por parte de autoridades, el Movimiento Sindical Cabeño (MSC) realizó una serie de manifestaciones con el fin de ser escuchados.

A casi un año del inicio de esta lucha, el secretario general del MSC, Luis Miguel Ramírez Rivera, compartió mediante redes sociales un video en el cual invitó a sus compañeros docentes a realizar una reflexión en relación a la nula respuesta recibida por parte de las autoridades en materia de educación.

“El SNTE no ha hecho nada, nada absolutamente nada por iniciar con ese proceso que podría regularizar a unos compañeros, han ido a la Ciudad de México a llevar y traer papelitos, tomándose fotos con documentos que ni siquiera dan a conocer, en donde no hay respuesta de nada compañeros, así que eso de llevar y traer papelitos no da soluciones. Yo estoy seguro de que eso no nos va a traer ningún beneficio aquí, la única opción es que hagamos algo y de verdad no hemos hecho nada que realmente respalde lo que estamos sintiendo porque es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo”.

Es de esta manera como el secretario del Movimiento Sindical Cabeño, realizó un llamado para los docentes a que continúen con la lucha laboral, enfatizando que desde las aulas no se podrán conseguir respuestas, será necesario salir a las calles y externar a las autoridades las problemáticas que hasta este día continúan afectando a los docentes del municipio de Los Cabos.

“El sindicato dice que todo está mejorando, que todo está muy bien, el Gobierno del Estado hizo una reunión que, para los derechos de los trabajadores, sin embargo, no veo yo los derechos justificados; ¿que nos subieron en el sueldo?, sí, pero no nos dan seguridad laboral, entonces compañeros, si realmente queremos ver resultados, tenemos que salir a manifestarnos así en la… en el aula no vamos a lograr nada”.

Para finalizar, Luis Miguel Ramírez Rivera, Secretario general del Movimiento Sindical Cabeño, indicó que él desde el año 2014 ha iniciado una lucha laboral, sin embargo, hasta este día no hay respuesta alguna, dejando a la reflexión de los maestros cabeños, cuánto tiempo continuarán esperando una mejora en su derecho de salud y estabilidad laboral.

“Hay que ir a manifestarnos realmente, porque así no lo vamos a lograr; entonces compañeros la invitación está hecha, que alcemos la voz y que realmente hagamos conciencia de que ha hecho el centro de la Secretaría y el Gobierno del Estado por la mejoría de nuestros… de los trabajadores de la educación, ¿qué ha hecho? Nada más lavarse las manos y decir que están trabajando, que la estrategia cambió porque no hay ni demanda ni nada, yo tengo demandado desde el 2014 y es hora que no procede, así que ustedes sabrán cuántos años vamos a esperar o a esperar a ver si nos jubilamos y ver si nos quieren dar algo, pero realmente no te van a dar nada, porque a lo compensado no nos dan ni gratificaciones ni tenemos derecho a prestaciones, entonces si tú estás en esta situación te invito a que consideres que falta hacer”.

Será durante las próximas semanas cuando se dé a conocer las acciones que emprenderá el Movimiento Sindical Cabeño, cabe resaltar que durante el año pasado existieron diferentes manifestaciones sobre la carretera Transpeninsular, la plaza pública Antonio Mijares e incluso existían un paro de labores, motivo por el cual autoridades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública realizaron mesas de diálogo con el fin de atender las problemáticas externadas por los maestros.