MrBeast en la mira del INAH por uso comercial de zonas arqueológicas mayas

La presencia del youtuber estadounidense MrBeast en territorio mexicano ha desatado una polémica legal y cultural. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó una demanda administrativa contra la empresa Full Circle Media, representante del creador de contenido, por el uso no autorizado de zonas arqueológicas con fines promocionales.

En el video publicado en YouTube —que acumula casi 60 millones de vistas— se muestran diversas locaciones vinculadas a la cultura maya, utilizadas como escenario para promocionar marcas como Feastables, su línea de chocolates, y la carne seca Jack Link’s. En una de las escenas, el influencer asegura que su producto es “el único snack del planeta aprobado por los mayas”, frase que encendió las alertas en las autoridades culturales mexicanas.

MrBeast en su reciente video grabado en México. pic.twitter.com/rhP3rEZeDb — Cerebros (@CerebrosG) May 15, 2025

Según detalló el INAH, si bien la producción contaba con un permiso oficial, éste fue incumplido al incluir contenido comercial que no fue autorizado. En un comunicado, el organismo señaló que el patrimonio arqueológico nacional no puede usarse para promover marcas o productos con fines de lucro, subrayando que el permiso otorgado no contemplaba ni publicidad encubierta ni afirmaciones falsas sobre los sitios históricos.

“El patrimonio de la nación es público por naturaleza, y su valor no debe ser distorsionado ni explotado con fines comerciales”, se lee en el documento, que también exige a la empresa una retractación pública y el resarcimiento de posibles daños.

Por su parte, Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, respaldó la medida y llamó a proteger los espacios históricos ante el uso indebido de figuras públicas. Hasta el momento, MrBeast no ha respondido públicamente a las acusaciones.