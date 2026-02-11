Mr. Beast regala 1 millón de dólares: Cómo ganar el reto del Super Bowl

Durante la transmisión del Super Bowl LX, Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr. Beast, hizo historia al lanzar un comercial interactivo que ofrece un premio de un millón de dólares. En colaboración con la empresa tecnológica Salesforce, el influencer presentó el “Million Dollar Puzzle”, un complejo sistema de acertijos ocultos tanto en el anuncio televisivo como en diversas plataformas digitales.

El objetivo es simple pero desafiante: ser la primera persona en descifrar el código oculto y enviarlo a través de la plataforma Slack.

El anuncio de Mr. Beast mostró al youtuber dentro de una bóveda de alta seguridad, explicando que el dinero está listo para quien logre resolver una serie de rompecabezas no lineales. Según las reglas oficiales, los participantes deben analizar fotograma por fotograma el spot publicitario y otros tres videos específicos publicados en su canal oficial.

Para participar, los usuarios deben ser mayores de 18 años y residir en México, Estados Unidos o Canadá. El registro se realiza a través del sitio oficial de Salesforce, donde se utiliza la herramienta de inteligencia artificial Slackbot para guiar a los concursantes. Esta estrategia no solo busca el entretenimiento, sino también posicionar las herramientas de productividad de la empresa en un mercado masivo. El impacto fue tal que el sitio web registró fallas temporales debido a los más de 60 millones de visitas recibidas en las primeras horas tras el juego entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

El rompecabezas “imposible” y el uso de la Inteligencia Artificial

Para entender la magnitud de este evento, cabe destacar que el reto millonario de Mr. Beast no es un sorteo al azar, sino una prueba de habilidades lógicas y visuales. Expertos en marketing digital señalan que esta campaña representa la evolución de la publicidad tradicional hacia el contenido gamificado.

Históricamente, Mr. Beast ha realizado dinámicas similares, como el juego del calamar en la vida real o desafíos de supervivencia, pero esta es la primera vez que utiliza el escenario del Super Bowl para una dinámica de escala global. La colaboración con Salesforce marca un hito en la industria, uniendo el carisma del youtuber con la infraestructura tecnológica de una de las corporaciones de software más importantes del mundo. El reto permanecerá activo hasta el 2 de abril de 2026, a menos que alguien logre descifrar el código antes de esa fecha.

