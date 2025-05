Youtuber Mr. Beast niega demanda del gobierno de México por video en templos mayas

El youtuber estadounidense Mr. Beast negó este domingo haber sido demandado por el gobierno de México, luego de que autoridades de ese país anunciaran acciones legales en contra de su productora por un polémico video grabado en sitios arqueológicos.

“No estamos y nunca hemos sido demandados por ellos”, aseguró en la red social X Mr. Beast, cuyo nombre real es James Donaldson, tras afirmar que tiene “gran respeto” por la cultura maya y el pueblo mexicano.

El pasado jueves el gobierno de México anunció que interpuso una demanda contra la productora del youtuber, a la que acusó de utilizar la imagen de sitios arqueológicos para promocionar marcas comerciales sin autorización en un video que acumula más de 68,1 millones de reproducciones.

Mr. Beast, que tiene 396 millones de suscriptores en la plataforma YouTube, difundió el 10 de mayo una grabación en las ciudades históricas mayas de Calakmul, Chichén Itzá y Balamcanché, en el sureste de México, bajo el título “Exploré templos de 2.000 años de antigüedad”.

En el video, el youtuber promociona una marca de chocolates y otra de carne seca, lo que generó el reclamo de las autoridades mexicanas a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El influencer sostuvo este domingo que las escenas en las que se hace publicidad de los productos no se filmaron cerca de los templos mayas.

Además, Mr. Beast afirmó que durante su visita financió “pozos y proyectos de agua” en la región y que trabaja con el INAH en “un fondo para apoyar a la arqueología mexicana”.

I’ve seen a lot of stories about our recent video in Mexico and wanted to clear some false things being said. Me and my team have great respect for the Mexican and Mayan culture and people. We did this video to get people all over the world excited to learn more about their… pic.twitter.com/CCRo4Hu1X5

— MrBeast (@MrBeast) May 18, 2025