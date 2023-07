Mr. Doctor vs Dalas Review, influencers se enfrentan en redes sociales

Daniel José Santomé Lemus, conocido en el mundo digital como Dalas Review, se ha envuelto en una acalorada disputa con su colega influencer, Jorge Octavio Arroyo Martínez, también conocido como Mr. Doctor, debido a una serie de comentarios relacionados con la muerte del padre de Santomé Lemus.

Según el influencer español, a su padre le administraron medicamentos inadecuados, lo que agravó su condición y culpó al personal médico por esta negligencia. No obstante, Mr. Doctor argumentó que Dalas Review no podía afirmar que se trató de una negligencia médica, ya que él mismo no era médico y carecía del historial médico necesario para hacer tal acusación.

Esta disparidad de opiniones llevó a una creciente tensión entre Dalas Review y Mr. Doctor. Usuarios de las redes sociales afirmaron que las declaraciones de Mr. Doctor, respaldadas por evidencias, resultaron más sólidas que las de Dalas Review, y muchos señalaron que este último terminó siendo expuesto por los comentarios de su colega.

No, no voy a hacer un “debate” contigo sobre la muerte de mi padre.

No tenías ningún derecho a decir que “soy un mal hijo” y que “no es negligencia, se siente culpable por no haberle prestado atención” entre otros insultos. No tienes moral ninguna.https://t.co/IaUA1cMNpd — Dalas Review 🍞🐝🎖 (@DalasReview) July 16, 2023

El enfrentamiento se intensificó cuando Mr. Doctor se pronunció sobre la supuesta negligencia que Dalas Review denunció tras la muerte de su padre. Santomé Lemus acusó públicamente a Arroyo Martínez de ser un oportunista en busca de fama sin escrúpulos. La disputa se tornó aún más álgida cuando ambos influencers se retaron a un debate público para discutir y ventilar los problemas que venían arrastrando desde hace tiempo.

El conflicto entre ambos youtubers no es nuevo, pero recientemente ha tomado mayor relevancia y se ha viralizado en las redes sociales. Se desató cuando Mr. Doctor cuestionó los comentarios de Dalas Review sobre la obesidad en uno de sus podcasts. Dalas “recomendó” no comer para perder peso, a lo que Mr. Doctor respondió que no era apropiado dar consejos sobre salud sin conocimientos adecuados en el tema.

La polémica ha generado un fuerte impacto en las redes sociales, donde los usuarios han tomado partido en favor de Mr. Doctor, valorando su enfoque basado en pruebas y conocimientos. Mientras tanto, Dalas Review ha enfrentado críticas y controversias que han puesto en entredicho su credibilidad y comportamiento en el mundo digital.

El pleito entre Dalas Review y Mr. Doctor ha escalado a niveles virales debido a una serie de desavenencias y confrontaciones públicas en temas sensibles como la salud y la responsabilidad médica. La audiencia espera con expectativa el debate propuesto por los influencer para conocer más a fondo las razones detrás de sus diferencias y los puntos de vista que han provocado tanta controversia en la comunidad en línea.

¿Cómo comenzó el pleito entre los influencers Dalas Review y Mr. Doctor?

El enfrentamiento entre Mr. Doctor y Dalas Review no es nuevo, según ha revelado el propio Mr. Doctor, esta disputa lleva tiempo gestándose hasta que finalmente explotó, generando una gran controversia en las redes sociales y dejando a uno de ellos en una situación de desprestigio público.

La nueva polémica que ha llevado a ambos YouTubers a hacerse virales comenzó cuando Octavio Arroyo, más conocido como Mr. Doctor, criticó los comentarios de Dalas Review sobre la obesidad. En uno de sus podcasts, Dalas Review sugirió que no comer era una forma de perder peso, a lo que Mr. Doctor respondió que no se podían dar consejos sobre salud sin tener conocimientos adecuados en el tema.

“Objetivamente, cuesta más comer que no comer y para adelgazar no hace falta ir al gimnasio, te basta con no comer”, afirmó Dalas Review.

Ante esto, Mr. Doctor expresó su preocupación y mencionó el ayuno intermitente, intentando entender lo que Dalas quiso decir, pero enfatizando que él no era un médico ni tenía la calificación para desaconsejar la consulta con un nutricionista.