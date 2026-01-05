MrBeast lanza Beast Games 2 y confirma a Eugenio Derbez como participante

El creador de contenido estadounidense James Stephen Donaldson, mejor conocido como MrBeast confirmó el lanzamiento de Beast Games 2, la segunda temporada de su serie de competencias que se estrenará el próximo 7 de enero de 2026.

En el marco de este anuncio, MrBeast sorprendió a seguidores al revelar que el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez será uno de los participantes en un video especial que celebra el estreno de la temporada.

El anuncio fue compartido por MrBeast en su cuenta de Instagram, donde explicó que, con la colaboración del actor Kevin Hart, invitó a 30 celebridades de diferentes ámbitos para competir en desafíos por un premio de un millón de dólares destinados a obras benéficas. Eugenio Derbez figura entre los nombres confirmados, junto con artistas como Paris Hilton, 5 Seconds of Summer y The Chainsmokers, entre otros.

El episodio especial con Eugenio Derbez no forma parte oficialmente de la trama principal de Beast Games 2, sino que funcionará como un “capítulo extra” publicado ese mismo día en el canal de YouTube de MrBeast.

Paralelamente, los primeros tres episodios de Beast Games 2 estarán disponibles en Amazon Prime Video a partir del 7 de enero.

La serie, producida por el propio MrBeast junto con Kevin Hart, combina retos físicos, mentales y de estrategia. En esta ocasión, el anuncio de Eugenio Derbez ha generado reacciones positivas en redes sociales, donde seguidores destacan la inclusión de una figura del entretenimiento latino en un proyecto con alcance global.

Reacción en redes y alcance internacional

Desde que MrBeast publicó la lista de participantes en Instagram, usuarios y fanáticos de Eugenio Derbez han expresado su entusiasmo por la participación del actor mexicano en Beast Games 2. La presencia de Derbez ha sido interpretada como un puente entre el contenido digital anglosajón y audiencias de habla hispana, ampliando el alcance del formato.

Con este movimiento, MrBeast refuerza su estrategia de integrar personalidades diversas en sus producciones, en un momento clave para consolidar la segunda temporada de Beast Games, esperada por millones de espectadores en todo el mundo.

La inclusión de Eugenio Derbez en este evento especial se suma a una serie de esfuerzos de MrBeast por innovar en el entretenimiento digital, utilizando su plataforma para combinar competencia, filantropía y celebridades internacionales.

