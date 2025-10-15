MTV anuncia el cierre de múltiples canales musicales tras 44 años al aire

Paramount Global confirmó que MTV dejará de transmitir los canales de música MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, decisión que marca el fin de una era para los aficionados a los videos musicales.

Según fuentes oficiales, el apagón está programado para el 13 de diciembre de este año apenas unas semanas antes de las fiestas decembrinas.

Aunque estos canales dejarán de emitir su programación musical, el canal principal de MTV, que actualmente transmite reality shows, competencias y programas de telerrealidad, continuará operando bajo la nueva estrategia corporativa. La transición refleja un giro hacia formatos más amplios de entretenimiento, más allá de su legado originalmente centrado en la música.

La razón detrás del cierre masivo se enmarca en una reestructuración global impulsada por la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, que ha derivado en ajustes en su portafolio televisivo. Al priorizar plataformas digitales y servicios de streaming, la compañía decidió descontinuar algunos canales cuya rentabilidad y audiencia han disminuido frente a la competencia en línea.

Para los fanáticos, esta medida implica una pérdida simbólica: MTV fue durante décadas referencia en la difusión de videoclips, programas musicales y cultura pop visual. Muchas generaciones recuerdan haber descubierto artistas emergentes gracias a sus emisiones continuas. Aunque su esencia se transformó con el tiempo hacia otros géneros televisivos, su impacto cultural permanece.