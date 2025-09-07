MTV VMAs 2025: horarios, presentaciones y dónde ver la gala EN VIVO desde México

Los MTV Video Music Awards 2025, uno de los eventos más esperados de la música, están por comenzar. La ceremonia en vivo tendrá lugar en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, con LL Cool J como anfitrión y un cartel lleno de estrellas.

¿A qué hora empiezan los MTV VMAs 2025 en México?

La transmisión oficial de los VMAs 2025 en vivo comenzará a las 6:00 de la tarde, hora del centro de México. Los horarios en América Latina y España son los siguientes:

México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica: 6:00 p. m.

Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 7:00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, Paraguay y República Dominicana: 8:00 p. m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:00 p. m.

España: 2:00 a. m. del 8 de septiembre



MTV VMAs 2025: dónde ver en vivo desde México

En México, existen varias alternativas para seguir la ceremonia de los MTV VMAs 2025 completa desde casa:

MTV : en su canal de televisión de paga (Sky, Izzi, Totalplay).

Paramount+ : en streaming desde las 18:00 horas; la suscripción cuesta desde 99 pesos mensuales.

Pluto TV: opción gratuita para ver la señal de MTV en dispositivos conectados.

Los artistas que se presentarán en la gala

El escenario de los MTV VMAs 2025 recibirá a artistas como Lady Gaga, Doja Cat, Post Malone, Tate McRae, Conan Gray, J Balvin con DJ Snake, Sabrina Carpenter y más.

Entre los momentos más esperados de la noche destacan:

Mariah Carey , quien regresa tras 20 años para recibir el Video Vanguard Award .

Ricky Martin , homenajeado con el primer Latin Icon Award .

Busta Rhymes , distinguido con el Rock the Bells Visionary Award .

Un tributo póstumo a Ozzy Osbourne , con la participación de Steven Tyler, Joe Perry, YUNGBLUD y Nuno Bettencourt .



Los nominados más destacados de los MTV VMAs 2025

Este año, Lady Gaga lidera las nominaciones con 12 candidaturas, seguida por Bruno Mars con 11 y Kendrick Lamar con 10. Otros nombres fuertes son Sabrina Carpenter, ROSÉ, Ariana Grande, Billie Eilish, The Weeknd y Bad Bunny.

Las categorías principales incluyen:

Video del Año : Lady Gaga & Bruno Mars (“Die With A Smile”), Kendrick Lamar (“Not Like Us”), Billie Eilish (“Birds of a Feather”), entre otros.

Artista del Año : Lady Gaga, Kendrick Lamar, Taylor Swift, The Weeknd, Beyoncé, Morgan Wallen y Bad Bunny.

Canción del Año: con nominaciones para Lady Gaga y Bruno Mars, ROSÉ, Billie Eilish y Ed Sheeran.