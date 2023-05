Muelle de Puerto Chale podría costar hasta 20 MDP: Milena Quiroga

El Muelle de Puerto Chale le costará 20 millones de pesos al Ayuntamiento de La Paz y podría no quedar listo este año. Así lo dio a conocer la alcaldesa Milena Quiroga Romero, luego de que el regidor Estuardo González Rodríguez denunciara irregularidades en la obra.

El regidor expuso que el Ayuntamiento paceño pagó casi dos millones de pesos por la construcción del Muelle de Puerto Chale, de acuerdo con el procedimiento INO-000000017-020-2022 de COMPANET BCS, y que la obra, en realidad, solo comprende la plataforma a la que habrá de anclarse el muelle.

En respuesta, la presidenta municipal informó que esta es la primera etapa del proyecto, y que el recurso erogado solo representa un 10% del costo total de la obra. Asimismo, manifestó que el Gobierno del Estado aportará la mitad del presupuesto.

“Nosotros etiquetamos un recurso, que son dos millones de recursos federales del año pasado para hacer la parte estructural, de infraestructura. Sabemos que un muelle no cuesta 2 millones […] Me parece que la obra en total estaba entre 15 y 20 millones de pesos. Obviamente que van cambiando los montos conforme va pasando el tiempo porque no hemos comprado todavía los artículos, que son lo que va a llevar la pasarela y los muelles”, apuntó.