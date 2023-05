El muelle de Puerto Chale costó casi 2 millones de pesos y ya presenta grietas

Las obras entregadas en el primer semestre de 2023 por el Ayuntamiento de La Paz, han dejado mucho que desear por estar incompletas, demora en su tiempo de entrega y fallas en la construcción, como las grietas presentadas en el Canalecón, Pino Pallas y ahora también en este muelle.

Ante estas situaciones, el décimo tercer regidor por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Estuardo González Rodríguez, cuestionó ante el cabildo el por qué se han autorizado pagos a empresas constructoras que han entregado obras incompletas y con problemas estructurales, además que siguen vigentes en proyectos del gobierno municipal.

“La obra que se hizo en Puerto Chale que es un muelle que destinamos dos millones de pesos y que finalmente pagamos ya un millón 983,000 pesos a una empresa que lo hizo y pues un servidor fue el jueves antepasado y resulta que pues no está concluido. Entonces, cómo pago yo una obra que no me ha sido entregada y que no ha sido concluida y bueno, así como esas cosas vemos varias en la administración y que bueno el trabajo de nosotros como regidores es supervisar, precisamente que, eh, en qué se gastan los recursos y cómo se gasta.”