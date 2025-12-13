Muere Abraham Quintanilla, padre de Selena y Los Dinos

Este sábado ha fallecido Abraham Quintanilla, el padre de la famosa cantante y reina del tex-mex Selena y Los Dinos.

El anuncio de la muerte lo dio su hijo A. B. Quintanilla a través de sus redes sociales en donde escribió un breve y doloroso mensaje.

“Con el corazón lleno de tristeza, les hago saber que mi padre falleció hoy“, posteo en Instagram a las 7:00 horas de este 13 de diciembre junto a una fotografía de Abraham Quintanilla.

¿Quién fue Abraham Quintanilla y su importancia en la carrera de Selena, Los Dinos y Kumbia Kings?

Abraham Quintanilla Jr (20 de febrero de 1939 – 13 de diciembre de 2025) fallecido este sábado a los 86 años de edad, fue un cantante, compositor, productor musical y manager estadounidense de origen mexicano.

Inició su carrera en la música en los años 50 como miembro del grupo Los Dinos, pero debió dejar la banda por dificultades económicas, no obstante la retomó tiempo después (1981) pero dirigiéndola, siendo sus hijos los músicos y cantantes titulares.

“A.B.” Quintanilla III (bajista y productor), Suzette Quintanilla (baterista) y Selena Quintanilla-Pérez, la menor y futura “Reina del Tex-Mex” conformaron la agrupación musical Selena y Los Dinos, la cual logró gran aceptación en Estados Unidos y México.

Bajo su dirección estricta de Abraham Quintanilla, Selena y Los Dinos rompieron barreras en un género dominado por hombres, permitiendo que Selena lanzara su carrera solista y ganara un Grammy.

Tras el asesinato de Selena en 1995, Abraham preservó su legado como productor ejecutivo de la película biográfica “Selena” (1997) y otras producciones, fundando también una organización benéfica en su honor y continuando con su compañía Q-Productions.

A. B. Quintanilla conformó también su propia banda musical “Los Kumbia Kings” y “Kumbia All Starz“.

El rol de Abraham Quintanilla fue fundamental en convertir a la familia en un ícono de la música latina.