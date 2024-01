David Soul, actor de “Starsky y Hutch”, muere a los 80 años

El actor estadounidense David Soul, conocido por su papel del detective Ken “Hutch” Hutchinson en la serie de televisión “Starsky y Hutch”, murió el jueves 4 de enero a los 80 años de edad en Londres.

La noticia fue confirmada por su esposa Helle Snell, a través de un comunicado donde destacó que su esposo murió rodeado de su familia. Aunque no confirmó la causa de su deceso, se especula que podría haber estado luchando contra el cáncer.

“David Soul, querido marido, padre, abuelo y hermano, murió ayer después de una valiente batalla por la vida en la querida compañía de su familia. Compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo. Su sonrisa, risa y pasión por la vida serán recordadas por muchas personas cuyas vidas ha tocado”, expresó su viuda.

¿Quién fue David Soul?

David Richard Solberg, conocido como David Soul, nació el 28 de agosto de 1943 en la ciudad de Chicago, Illinois en Estados Unidos. Sin embargo, se nacionalizó británico en 2004, tras abandonar su país de origen en 1993. Era hijo de dos docentes, June y Richard Solberg. Incluso, su padre también fue un ministro luterano que ayudó a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo seis hijos y se casó cinco veces.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, llegó a estudiar en la Universidad de las Américas en la Ciudad de México, donde aprendió a tocar la guitarra y adquirió su pasión por la música. Posteriormente, tras su regreso a Estados Unidos se dedicó a ganarse la vida tocando canciones tradicionales mexicanas en una cafetería donde Bob Dylan había actuado.

Descubierto por la Agencia William Morris en 1965, fue conocido por su papel en la popular serie de los años 70 “Starsky and Hutch”, donde interpretó a Kenneth “Hutch” Hutchinson, en la serie “Here Come the Brides”. Participó en programas televisivos y películas como “Magnum Force”, “The Hanoi Hilton” y “Appointment With Death”. Además de dirigir varios episodios de series como “Miami Vice” y “Crime Story”.

También se destacó como cantante y llegó a abrir para artistas de los años 70 como Frank Zappa y The Byrds. Su éxito “Don’t Give Up on Us” llegó alcanzar el número uno en las listas de Billboard y otros países.

A lo largo de su carrera, David Soul demostró ser un actor con grandes capacidades y versátil, que incursionó en varias ramas artísticas, desde la actuación hasta la música.