Fallece Demond Wilson, el recordado Lamont Sanford en la serie Sanford and Son

Los fanáticos de la serie televisiva estadounidense Sanford and Son hoy están de luto, tras darse a conocer el lamentable fallecimiento del actor Demond Wilson.

La muerte del actor Demond Wilson, reconocido internacionalmente por su papel de Lamont Sanford en la exitosa comedia de los años 70, Sanford and Son, ocurrió este fin de semana a la edad de 79 años en su residencia, según informaron fuentes cercanas a su familia. Wilson dejó una huella imborrable en la cultura popular como el hijo que lidiaba con las ocurrencias de su padre en la ficción.

La trayectoria de Grady Demond Wilson se extendió más allá de la televisión, consolidándose como un veterano de la Guerra de Vietnam y, posteriormente, como un devoto ministro religioso.

Su química en pantalla con el comediante Redd Foxx fue la clave del éxito para que la cadena NBC mantuviera la serie en los primeros lugares de audiencia durante seis temporadas consecutivas, rompiendo barreras raciales en la televisión estadounidense.

Hasta el momento, se ha reportado que el fallecimiento de la estrella de televisión fue por causas naturales. Sus seguidores y colegas han comenzado a inundar las redes sociales con mensajes de condolencias, recordando su carisma y su capacidad para conectar con el público a través del humor. Sanford and Son es considerada hoy una de las sitcoms más influyentes en la historia de los medios de comunicación.

Legado de Demond Wilson y contexto en la televisión clásica

La importancia de Demond Wilson en la industria radica en su representación de la clase trabajadora afroamericana en una época de transición social en Estados Unidos.

Tras el final de su etapa como actor principal en Hollywood, Wilson se enfocó en su labor como autor y pastor, fundando su propio ministerio. Este cambio de vida no mermó su popularidad, pues las retransmisiones de sus programas han mantenido vivo su nombre para las nuevas generaciones de espectadores y entusiastas del cine y la televisión.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México