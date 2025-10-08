Muere una persona al quedar atrapada entre remolques de combustible en Cabo San Lucas

Un accidente con remolques de combustible en Cabo San Lucas dejó como saldo una persona sin vida la tarde de este miércoles, sobre la Carretera a Todos Santos, frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al lugar acudieron bomberos y personal de Sanidad del Pentathlón, Unidad CBTIS 256, además de algunos particulares. Los equipos de emergencia confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas informó que las autoridades investigan las causas del accidente para determinar responsabilidades.

Este tipo de accidentes con vehículos de carga pesada no son hechos aislados en la zona. Por ello, las autoridades hicieron un llamado a extremar precauciones y a seguir medidas de seguridad vial para reducir riesgos.

Entre las recomendaciones destacan:

Respetar los límites de velocidad.

Revisar el estado mecánico del vehículo antes de salir a carretera.

Mantener una distancia segura entre remolques y otros vehículos.

Estas acciones pueden prevenir tragedias y ayudar a mantener la seguridad en las vías de comunicación del municipio.