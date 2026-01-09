Muere Betty Garay a los 65 años: detalles de su enfermedad y emotiva despedida de su hermano famoso

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de la querida actriz y cantante regiomontana Betty Garay, quien falleció el pasado 28 de diciembre a los 65 años después de varios días hospitalizada, luchando contra una enfermedad severa que le fue diagnosticada meses antes.

La noticia fue dada a conocer oficialmente este jueves por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de un comunicado en redes sociales, en el que lamentó profundamente el sensible fallecimiento de su socia intérprete, destacando su amplia trayectoria en el cine, teatro y televisión del noreste del país.

Aunque la familia no ha confirmado de manera oficial el padecimiento que enfrentaba Garay, reportes de medios señalan que la actriz sufrió complicaciones derivadas de una úlcera, una colostomía y fuertes dolores, lo que finalmente desencadenó su deceso tras varias semanas de hospitalización.

La despedida de Betty Garay estuvo marcada por la emotividad de sus seres queridos. Su hermano, el activista Pedro Alejo Rodríguez, conocido como El Fufito, compartió en redes sociales un desgarrador mensaje en el que expresó su amor y admiración por la actriz, recordándola como una luchadora incansable por su familia. “Luchaste incansable por amor a tus hijos y familia, vete en paz hermana Betty Garay, vuela alto manita, papá y mamá te esperan con Dios”, escribió entre lágrimas.

Betty Garay, hija del comediante Pedro Rodríguez El Fufurufo y de la cantante Socorro San Martín, heredó de sus padres su pasión por la música y la actuación. A lo largo de su carrera participó en múltiples producciones tanto en cine como en teatro y televisión regional, dejando un legado en la comunidad artística regiomontana.

La ANDI y colegas del medio han enviado mensajes de condolencia a sus familiares y amigos, destacando el impacto y cariño que Garay logró durante su trayectoria.

