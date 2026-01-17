Muere “Bibi”, la supuesta hija secreta de Freddie Mercury tras larga batalla contra un raro cáncer

La escena del rock y los fanáticos de Queen se encuentran consternados tras confirmarse la muerte de Bibi, la mujer que afirmaba ser la hija secreta de Freddie Mercury, el inolvidable vocalista de la icónica banda británica. Según reportes de medios internacionales, Bibi falleció a los 48 años luego de años de lucha contra un cordoma, un tipo de cáncer espinal poco común.

La noticia fue comunicada al Daily Mail por Thomas, el esposo de Bibi, quien relató que su esposa murió “en paz” tras una larga batalla con la enfermedad, dejando atrás a dos hijos de nueve y siete años. En un emotivo mensaje, afirmó que “B está ahora con su amado y amoroso padre en el mundo de los pensamientos”, en referencia a Mercury. Sus cenizas fueron esparcidas sobre los Alpes, cumpliendo con sus deseos finales.

La existencia de Bibi se dio a conocer al público apenas en 2025, gracias a la periodista y escritora Lesley-Ann Jones, quien incluyó la historia en su libro Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love. Según la biografía, Mercury habría concebido a Bibi en 1976 a partir de una relación con la esposa de un amigo cercano, y habría mantenido relación con ella hasta su muerte en 1991.

La autora aseguró contar con evidencia, incluyendo diarios personales del cantante y supuestas pruebas de ADN que respaldarían la paternidad. Su relato también sugiere que Mercury habría dedicado canciones como Bijou y Don’t Try So Hard a su hija.

No obstante, la revelación de la supuesta paternidad no estuvo exenta de controversia. Figuras cercanas al músico, como su ex prometida Mary Austin, expresaron sorpresa ante la posibilidad de que Mercury hubiera tenido una hija sin que su círculo íntimo lo supiera. Estas dudas han alimentado un debate sobre la veracidad de las afirmaciones presentadas en la biografía.

A pesar de las controversias, la figura de Bibi y su reciente fallecimiento han reavivado el interés por conocer más sobre la vida personal del legendario artista, cuya música continúa influyendo en generaciones de fanáticos alrededor del mundo.

