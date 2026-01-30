Muere cantante en Durango, tras once días de sufrir un atentado

En el estado de Durango se confirmó el fallecimiento de Óscar Eduardo N, Cantante que fue agredido durante un ataque armado ocurrido en la capital del estado. La muerte se registró luego de que la víctima fuera trasladada de urgencia a un hospital con heridas de gravedad provocadas por disparos de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Óscar Eduardo N, intérprete de música regional mexicana, quien murió en el Hospital General 450 pese a los esfuerzos médicos. El Cantante presentaba al menos tres impactos de bala que comprometieron órganos vitales, principalmente en la zona del tórax, lo que derivó en un estado crítico desde su ingreso.

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo 18 de enero, al exterior del Salón Monterrey, ubicado sobre el bulevar Guadiana. Las primeras investigaciones establecen que los hechos se originaron tras una discusión al interior del establecimiento, la cual escaló hasta un enfrentamiento físico y posteriormente armado.

En el altercado estuvo involucrado un funcionario estatal, subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, quien fue separado de su cargo tras confirmar su participación en los hechos. Las autoridades también buscan a un tercer implicado que habría intercambiado golpes con el servidor público y con el Cantante antes del ataque.

La Fiscalía del estado mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer el homicidio y dar con el responsable directo del crimen. De acuerdo con las líneas de investigación, el ataque ocurrió minutos después de la discusión, cuando la víctima ya se encontraba fuera del establecimiento.

Aunque el Cantante fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia, su estado de salud se reportó como delicado durante varios días. Finalmente, se confirmó su fallecimiento en las primeras horas del jueves, más de una semana después de la agresión.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el avance del caso. Se prevé que la familia de Óscar Eduardo N informe en las próximas horas los detalles de los servicios funerarios y posibles homenajes al artista duranguense de 34 años.

