Muere Catherine O’Hara a los 71 años: la icónica mamá de Kevin en la cinta “Mi Pobre Angelito”

El mundo del entretenimiento se viste de luto tras confirmarse el lamentable fallecimiento de la actriz canadiense Catherine O’Hara, a la edad de 71 años.

La noticia fue difundida por medios internacionales y confirmada por fuentes cercanas a la familia, quienes señalaron que el deceso ocurrió por causas naturales en su residencia.

O’Hara es mundialmente reconocida por su papel como Kate McCallister, la madre desesperada que olvida a su hijo en el clásico navideño “Mi Pobre Angelito” (Home Alone), una interpretación que la convirtió en una figura entrañable para generaciones de espectadores en México y el mundo.

Nacida en Toronto, la actriz no solo dejó huella en el cine comercial, sino que fue una pieza fundamental de la comedia inteligente.

A lo largo de su carrera, demostró una versatilidad inigualable, participando en proyectos icónicos como “Beetlejuice”, donde dio vida a la extravagante Delia Deetz, y más recientemente en la multipremiada serie “Schitt’s Creek”.

Su trabajo fue reconocido con diversos galardones, incluyendo premios Emmy y Globos de Oro, consolidándola como una de las artistas más respetadas de su generación por la crítica y el público.

La partida de Catherine O’Hara deja un vacío inmenso en la industria cinematográfica. Durante décadas, su capacidad para transitar entre el humor físico y la profundidad emocional la hizo destacar en la pantalla grande.

En México, su voz y presencia se volvieron parte de la tradición decembrina, pues las cintas protagonizadas junto a Macaulay Culkin siguen siendo de las más vistas en televisión abierta y plataformas de streaming.

Hasta el momento, diversas personalidades de Hollywood han expresado sus condolencias, recordando su generosidad y talento en el set.

Catherine O’Hara: Trayectoria y trascendencia de una estrella de Hollywood

Para dar contexto a su carrera, es importante destacar que Catherine O’Hara fue pionera en el programa de sketches SCTV, donde perfeccionó sus habilidades de improvisación.

Sus antecedentes en la comedia le permitieron colaborar frecuentemente con el director Christopher Guest en películas de culto como “Best in Show”.

Estadísticas de la industria indican que su participación en “Mi Pobre Angelito” ayudó a que la cinta recaudara más de 476 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en un fenómeno cultural que redefinió el género de comedia familiar.

La actriz siempre mantuvo una vida privada alejada de los escándalos, enfocándose en su arte y en causas de bienestar social.

Su fallecimiento es un recordatorio de la finitud de los grandes ídolos, pero también de la inmortalidad que otorga el cine a quienes logran tocar el corazón del pueblo con su verdad actoral.

La partida de la “mamá de todos” en Navidad nos invita a reflexionar sobre el tiempo y el valor de la familia, temas que ella defendió con maestría en cada una de sus interpretaciones. Descanse en paz, una verdadera leyenda de la actuación.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México