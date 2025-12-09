Muere ‘El Cometa Show’, querido comediante mexicano; deja mensaje a su hijo

El mundo del espectáculo en México se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del querido comediante mexicanoJesús Alberto González, conocido popularmente como ‘El Cometa Show’. La noticia se dio a conocer la tarde del 8 de diciembre, generando profunda tristeza entre seguidores, amigos y colegas del medio.

En redes sociales, diversos usuarios y personas cercanas al artista compartieron mensajes de despedida, recordando su carisma y la conexión que mantenía con su público durante sus presentaciones.

De manera especialmente emotiva, se dio a conocer que, antes de morir, el comediante dedicó un mensaje devastador a su hijo de 9 años, gesto que conmovió a toda su audiencia digital.

A pesar del dolor que ha causado su partida, admiradores han destacado la alegría que ‘El Cometa Show’ llevó a miles de personas a lo largo de su trayectoria. Su repentina muerte deja un vacío en el ámbito de la comedia local, mientras seres queridos piden respeto durante el duelo.