Muere Débora Estrella, conductora de televisión, en accidente de avión

La periodista y Conductora de Televisión, Débora Estrella, perdió la vida la tarde de este sábado luego de un accidente de avión en el municipio de García, Nuevo León, de acuerdo con reportes de las autoridades. El siniestro dejó dos fallecidos, incluyendo a la comunicadora de 43 años.

Elementos de Protección Civil estatal y municipal acudieron a la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, cerca del Parque Industrial Ciudad Mitras, donde se registró el desplome alrededor de las 18:50 horas. En el lugar también fue hallado el cuerpo de un hombre identificado como Bryan Ballesteros Argueta.

La presencia de bomberos, brigadistas y autoridades municipales permitió acordonar el sitio del accidente de avión para iniciar las investigaciones correspondientes. La Fiscalía de Nuevo León abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del desplome, que incluyen la revisión de bitácoras de vuelo y posibles fallas mecánicas.

Nacida el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, Nuevo León, Débora Estrella inició su carrera en medios en el programa universitario Frecuencia Tec y, desde 2018, era Conductora de Televisión de Telediario Matutino en Monterrey. También formaba parte de los noticiarios de Milenio Televisión y conducía el Telediario Ciudad de México en Canal 6 los fines de semana.

La comunicadora también tuvo experiencia en el ámbito corporativo, colaborando con empresas como PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma. Se describía como apasionada por los caballos, una afición que marcó su vida personal.

El grupo Multimedios, casa productora de Telediario, lamentó la noticia y reconoció la trayectoria de Débora Estrella, destacando su cercanía con el público y su compromiso profesional.

Las autoridades mantienen la zona bajo resguardo mientras concluyen las diligencias periciales. Protección Civil señaló que continuarán los trabajos de investigación para determinar con precisión el motivo del accidente de avión.

El cuerpo de Débora Estrella será entregado a sus familiares una vez que concluyan los peritajes. Hasta el momento, no se han informado detalles sobre los servicios funerarios.