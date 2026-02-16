Muere el legendario actor Robert Duvall a los 95 años: Icono de El Padrino y Apocalypse Now

El legendario actor estadounidense Robert Duvall falleció este lunes 16 de febrero de 2026 a la edad de 95 años, según confirmaron fuentes cercanas a su familia y representantes de la industria cinematográfica. La noticia marca el fin de una era para el cine de Hollywood, donde el histrión se consolidó como uno de los intérpretes más respetados y versátiles de su generación, dejando un legado incalculable en la cultura popular global.

Reconocido mundialmente por su papel como Tom Hagen en la saga de El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, Robert Duvall logró capturar la atención de la crítica y el público gracias a su sobriedad y profundidad actoral. El deceso ocurrió por causas naturales en su residencia, rodeado de sus seres queridos, de acuerdo con los primeros reportes emitidos por medios especializados en la unión americana.

A lo largo de su prolífica carrera, el histrión fue nominado en siete ocasiones a los Premios de la Academia, alzándose con la estatuilla como Mejor Actor en 1984 por su papel en la cinta Tender Mercies (Gracias y favores). Además de su trabajo con Coppola, es recordado por su icónica frase “amo el olor del napalm por la mañana” en la película Apocalypse Now, la cual le valió un Globo de Oro.

Trayectoria y aportación cultural de Robert Duvall

Nacido en San Diego, California, en 1931, Robert Duvall comenzó su camino en la actuación en el teatro antes de dar el salto a la pantalla grande con el papel de “Boo” Radley en To Kill a Mockingbird (Matar a un ruiseñor) en 1962. Su capacidad para transformarse en personajes de carácter militar, abogados o figuras del viejo oeste lo posicionaron como un referente de la técnica actoral.

Las estadísticas de su carrera reflejan un impacto masivo: participó en más de 80 películas y recibió múltiples honores del American Film Institute. Su partida genera una ola de tributos en redes sociales por parte de directores, colegas y fanáticos, quienes destacan que la muerte del actor deja un vacío irreparable en las artes escénicas contemporáneas.

