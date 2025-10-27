Muere fanático de Cruz Azul tras presuntamente ser golpeado por guardias de CU

Un fanático de Cruz Azul, Rodrigo Mondragón, murió tras ser detenido en el exterior del Estadio Olímpico Universitario luego de un partido entre su equipo y Monterrey. La familia y diversos testigos aseguran que Mondragón fue víctima de una detención violenta por parte de elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el estacionamiento del estadio, lo que precipitó su deceso.

Por su parte, los elementos de seguridad del estadio en la UNAM sostienen que el aficionado, de 34 años, estaba ebrio, que agredió al personal y se desvaneció durante el traslado.

Por lo anterior, la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) abrió una carpeta de investigación, con al menos cuatro personas detenidas que formaban parte del cuerpo de seguridad de la UNAM, en tanto que la familia de Mondragón exige acceso a grabaciones, una necropsia independiente y sanciones.

Asimismo, la comunidad de seguidores de Cruz Azul respondió de inmediato con protestas en la CDMX, portando pancartas que decían “Justicia para Rodrigo” y “UNAM asesina”, mientras piden que el fútbol no sea el telón de un drama que desafía el valor de la vida humana en los espacios de entretenimiento.