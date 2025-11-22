Muere finalista mexicana de Miss Universo y conocida actriz: Erna Martha Bauman

Hay luto en el cine mexicano y en los certámenes de belleza como Miss Universo debido al reciente fallecimiento de Erna Martha Bauman.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) fue la encargada de informar sobre el sensible fallecimiento de una de las semifinalista de Miss Universo 1956 y una destacada actriz del terror gótic0 de la época de oro del cine mexicano.

En su comunicado, la ANDI destacó que Erna Martha Bauman fue una actriz mexicana conocida por “Las troyanas”, “Los derechos de los hijos” y “La mujer marcada”.

Asimismo, emitió un pésame a los familiares de Erna Martha Bauman, quien falleció a sus 87 años de edad. “Mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, señalaron en sus redes sociales.

Al momento del anuncio de la Asociación Nacional de Intérpretes, no se ha revelado información sobre la causa específica de su muerte. No obstante, su partida deja un vacío profundo en el espectáculo nacional.

¿Quién era Erna Martha Bauman, finalista mexicana de Miss Universo que falleció este fin de semana?

Erna Martha Bauman Keller nació el 6 de julio de 1938, se mantuvo relevante al demostrar que la belleza puede ser la llave de entrada, pero que el talento y la versatilidad son los atributos que consolidan una carrera duradera que trasciende géneros y épocas.

El prestigio de Bauman se consolidó inicialmente en 1956, cuando obtuvo el título de Señorita México, logro que la llevó a representar al país en el prestigioso certamen internacional Miss Universo.

Su participación fue relevante, logrando posicionarse entre las 15 semifinalistas del certamen Miss Universo, un hito que la situó como un referente de elegancia, presencia escénica y proyección pública durante aquellos años.

Tras dejar las pasarelas y el mundo del modelaje, Erna Martha Bauman incursionó con éxito en el cine, donde su carrera se inclinó fuertemente hacia los géneros del terror y la ciencia ficción.

Se convirtió en una figura de culto gracias a su participación en la época de oro del cine de terror mexicano, un periodo donde este género alcanzó gran reconocimiento.

Además del cine, la actriz Erna Martha Bauman mantuvo su vigencia en la televisión mexicana, participando en melodramas de los años sesenta como Cárcel de mujeres, y tuvo un notable retorno a la pantalla chica en 1997 con la telenovela Rivales por accidente.