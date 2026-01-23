Luto en el rock: Muere Francis Buchholz, el histórico bajista de Scorpions a los 71 años

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse este 23 de enero de 2026 el fallecimiento de Francis Buchholz, quien fuera el bajista más emblemático de la banda alemana Scorpions.

El músico, de 71 años, fue una figura fundamental durante la etapa de mayor éxito comercial de la agrupación, participando en la composición y ejecución de himnos que definieron a toda una generación.

Aunque las causas precisas de su deceso no han sido detalladas de forma oficial por su familia, diversos colegas del medio artístico han comenzado a expresar sus condolencias ante la pérdida de un instrumentista técnico y visionario.

Buchholz se unió a la banda en 1973 y permaneció en ella hasta 1992, un periodo que los críticos consideran la “época de oro” de Scorpions. Su bajo fue el motor rítmico detrás de álbumes legendarios como “Blackout”, “Love at First Sting” y el icónico “Crazy World”.

Su precisión en las cuerdas fue esencial para consolidar el sonido que llevó a la banda de Hannover a conquistar las listas de popularidad en Estados Unidos y el resto del mundo, logrando ventas millonarias de sencillos como “Wind of Change” y “Rock You Like a Hurricane”.

Tras su salida de la banda en la década de los 90, Francis Buchholz se mantuvo activo en diversos proyectos musicales y en la producción, además de participar en reuniones especiales con otros exmiembros de la agrupación.

Su influencia se extiende no solo a los fanáticos del género, sino a miles de bajistas que vieron en su estilo una referencia de cómo amalgamar la potencia del metal con la melodía del rock comercial.

Hoy, la comunidad rockera internacional despide a un artista que supo poner el nombre de Alemania en lo más alto del firmamento musical.

Un legado que marcó la identidad de la “Invasión Alemana”

Para dar contexto, Francis Buchholz no solo fue un músico de sesión dentro de la banda; su formación técnica y su visión en la ingeniería de sonido permitieron que Scorpions alcanzara una calidad de audio superior en sus grabaciones de estudio de los años 80.

Durante su trayectoria, compartió escenario con figuras de la talla de Klaus Meine y Rudolf Schenker, formando una de las alineaciones más estables y exitosas de la historia del rock.

Según estadísticas de la industria, la alineación en la que participó Buchholz es la responsable de más del 70% de los discos de platino obtenidos por la banda a nivel global.

Su partida ocurre en un momento en que el rock clásico vive una etapa de nostalgia y reconocimiento.

Instituciones culturales y universidades como la UNAM han destacado en foros de arte contemporáneo la importancia de bandas como Scorpions en la ruptura de barreras ideológicas durante la caída del Muro de Berlín.

El fallecimiento de Buchholz cierra un capítulo importante de esa narrativa histórica, dejando tras de sí una discografía que seguirá resonando en los estadios de todo el mundo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México