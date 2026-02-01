Muere Gerardo Taracena, actor de “Apocalypto” y “Narcos: México”, a los 55 años de edad

El cine mexicano y el mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras confirmarse la lamentable muerte del primer actor Gerardo Taracena, quien falleció este domingo 1 de febrero de 2026 a la edad de 55 años.

El histrión, reconocido mundialmente por su papel de “Ojo de Lobo” en la película Apocalypto y su participación en Narcos: México, deja un vacío irreparable en la industria cinematográfica y televisiva.

Hasta el momento, los primeros reportes indican que su deceso ocurrió de manera inesperada, dejando a sus colegas y seguidores en redes sociales en un profundo estado de shock.

Gerardo Taracena fue una de las figuras más versátiles del cine nacional, logrando cruzar fronteras gracias a su talento y presencia escénica. Su trayectoria no solo abarcó el éxito comercial en Hollywood bajo la dirección de Mel Gibson, sino que también se consolidó en la televisión con personajes complejos en producciones de Netflix y TelevisaUnivision.

La noticia de su partida ha generado una ola de mensajes de condolencias por parte de instituciones como la AMACC y la ANDA, quienes destacan su compromiso con el arte dramático.

La última publicación de Gerardo Taracena en sus redes sociales personales ha cobrado gran relevancia en las últimas horas, pues sus seguidores consideran que pudo ser una despedida silenciosa.

En la imagen se le veía reflexivo, lo que ha desatado diversas teorías sobre su estado de salud previo al fallecimiento. No obstante, la familia del actor no ha emitido un comunicado oficial detallando la causa exacta de la muerte, pidiendo respeto y privacidad en este difícil momento de duelo para el gremio artístico de México.

Trayectoria y legado de Gerardo Taracena en el cine y la televisión

Para entender la relevancia de esta pérdida, es necesario recordar que Gerardo Taracena no solo destacó en Apocalypto (2006). Su carrera inició en el teatro y rápidamente escaló a películas icónicas como El Violín, Pecado Original (junto a Angelina Jolie) y Man on Fire.

En años recientes, su participación en la serie Narcos: México interpretando a Pablo Acosta “El Zorro de Ojinaga” y en la serie Pálpito, lo mantenían como uno de los actores mexicanos con mayor proyección internacional, siempre orgulloso de sus raíces y de representar la identidad mexicana en el extranjero.

