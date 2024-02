Muere Gina Montes, de “La Carabina de Ambrosio”, a los 71 años

Gina Montes, famosa vedette y bailarina de la década de los 80, falleció a los 71 años en Nueva York, tras librar una lucha contra el cáncer.

De acuerdo con información publicada por la periodista María Luisa Valdés Doria, Montes perdió la vida el pasado 27 de enero; sin embargo, la noticia fue dada a conocer apenas esta tarde.

Hasta el momento no se han dado más detalles del deceso, pero las condolencias a su familia y los mensajes de solidaridad ya circulan en las redes sociales.

¿Quién era Gina Montes?

Hija de un padre baterista y una madre actriz, Regina Inés Barbosa Govea, mejor conocida como Gina Montes, nació en Brasil, donde comenzó su carrera a muy temprana edad y junto a sus hermanas, con quienes formó la agrupación Las hermanas Montes.

Llegó a México en su juventud, con el firme propósito de sobresalir en el medio del espectáculo, sueño que alcanzó a finales de la década de los 70 gracias al programa de comedia “La Carabina de Ambrosio”.

A pesar de su poco tiempo a cuadro, Montes llamó rápidamente la atención por su singular belleza y sus atrevidos pasos, que se volvieron parte esencial de la emisión y el mejor momento de su vida: “Salía en ‘La carabina’ un segundo, pero me preparaba tanto la semana entera, porque quería brillar. No me importaba si era un segundo, una hora, un minuto… yo quería brillar, quería que me vieran, quería dar todo”, dijo en una de sus últimas entrevistas a la realizadora Melissa Saucedo, desde Nueva York, donde vivió sus últimos años.

Durante su participación en la emisión de Televisa compartió créditos con grandes figuras del espectáculo como Xavier López “Chabelo”, Benito Castro, César Costa y Beto “El Boticario”, solo por mencionar algunos.

Pero en 1985, Montes tomó la difícil decisión de retirarse del medio para radicar en Estados Unidos y convertirse en madre, fue así como en 1987 nació su hija Judith.

Alejada ya de sus sueños y dedicada a sacar adelante a su pequeña, la vida de Gina cambió de manera inesperada en la década de los 90, cuando estuvo involucrada en un fuerte accidente automovilístico en el que estuvo a punto a de perder uno de sus pies y que le arrebató la capacidad de caminar durante varios años.

El recuerdo de Gina permanecerá en la memoria del público que aún la recuerda gracias a su icónico baile.