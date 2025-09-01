Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 1 de Septiembre, 2025
Seguridad

Saldo rojo en La Paz: hombre muere por caída de árbol durante tormenta

Un hombre perdió la vida tras ser alcanzado por un árbol derribado por un rayo durante la tormenta eléctrica de este domingo en La Paz.
Andrea Villarreal
31 agosto, 2025
Muere hombre por caída de árbol durante tormenta en La Paz

Foto: Archivo

La tormenta eléctrica registrada la tarde del domingo 31 de agosto dejó un saldo rojo en La Paz. De acuerdo con el reporte de los Bomberos Veteranos Voluntarios de El Centenario, un hombre murió luego de quedar atrapado por un árbol tipo pino salado que fue impactado por un rayo.

El incidente ocurrió en El Quelele, un rancho cercano a la playa, en el kilómetro 13 del tramo El Centenario – San Juan de la Costa. La unidad 602 de Bomberos acudió al lugar y realizó maniobras de rescate, pero confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Autoridades confirman el fallecimiento

Durante la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil de La Paz, se informó que la víctima, un hombre de aproximadamente 65 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo a causa de la caída del árbol.

Las autoridades municipales llamaron a la población a extremar precauciones durante la temporada de lluvias, ante el riesgo de rayos, fuertes vientos y caída de árboles.

