Muere a los 41 años Juan Pedro Franco, conocido por haber sido el hombre más obeso del mundo

Juan Pedro Franco, el mexicano que se convirtió en símbolo global al ser reconocido como el hombre más obeso del mundo, murió este lunes a los 41 años en el estado de Aguascalientes, confirmó su médico tratante tras complicaciones derivadas de una infección renal.

Franco alcanzó notoriedad internacional en 2017, cuando su peso se acercó a los 595 kilos, lo que le valió el récord Guinness como el hombre más obeso registrado hasta ese momento. A lo largo de los años siguió un tratamiento médico que incluyó una dieta mediterránea y cirugías bariátricas, como manga gástrica y bypass gástrico, con las que logró reducir aproximadamente 49 % de su peso inicial.

El doctor José Antonio Castañeda, quien lo atendió durante la última década, explicó que en los días previos a su fallecimiento Franco afrontó una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas mientras estaba hospitalizado.

A pesar de los avances en su salud y de haber superado incluso un contagio de COVID-19 en 2020, la historia de Juan Pedro Franco estuvo marcada por los desafíos de vivir con un pasado de obesidad extrema, una condición asociada a múltiples factores de riesgo para su salud.

La vida de Franco, desde la atención médica intensa hasta la atención que captó internacionalmente por ser el hombre más obeso del mundo, abrió debates sobre la obesidad como una enfermedad crónica y la necesidad de enfoques que combinen ciencia, empatía y apoyo integral para quienes la padecen.

Las condolencias se extendieron tras su muerte, y su caso seguirá siendo referenciado tanto en ámbitos médicos como mediáticos por el impacto que tuvo en la visibilidad de la obesidad severa y sus complicaciones a nivel global.

