Muere hombre al volcar con su camioneta en la carretera Transpeninsular, en La Paz

Un hombre adulto falleció la madrugada de este sábado al sufrir un accidente tipo volcadura en la carretera Transpeninsular, dentro del municipio de La Paz, Baja California Sur.

El accidente automovilístico ocurrió alrededor de las 4:16 de la madrugada de este sábado, en el sector norte de la ciudad, específicamente en la zona de El Centenario, entre las calles Sexta y Séptima, tramo conocido por los paceños por su alta incidencia de incidentes relacionados con factores como la velocidad excesiva, la fatiga del conductor y la visibilidad limitada en la oscuridad.

Automovilistas que transitaban por la vía alertaron a las autoridades sobre la presencia de una camioneta volcada y un cuerpo tendido sobre la cinta asfáltica, lo que desencadenó una respuesta inmediata de los servicios de emergencia.

Al llegar al sitio, los equipos de rescate localizaron el cuerpo de un hombre adulto, quien yacía boca abajo en el carril izquierdo en dirección norte a sur, sin signos vitales. La víctima vestía pantalón de mezclilla azul, un suéter en tonos azules y tenis en colores negro, verde y blanco.

A escasos metros del lugar se encontraba el vehículo involucrado: una camioneta tipo pick up Ford Ranger de color blanco, que exhibía daños evidentes producto de la volcadura.

El área fue acordonada para facilitar las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo, lo que generó una afectación parcial al tránsito vehicular parte de la mañana de este sábado.

Las autoridades han reiterado su llamado a los conductores para que extremen precauciones, particularmente en la madrugada, evitando excesos de velocidad, combatiendo la fatiga y adaptándose a las condiciones de iluminación reducida.