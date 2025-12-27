Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 27 de Diciembre, 2025
HomeSeguridadMuere hombre al volcar con su camioneta en la carretera Transpeninsular, en La Paz
Seguridad

Muere hombre al volcar con su camioneta en la carretera Transpeninsular, en La Paz

Un hombre perdió la vida al sufrir fatal volcadura durante la madrugada en la Carretera Transpeninsular, en inmediaciones de La Paz, Baja California Sur
27 diciembre, 2025
0
75
Volcadura, muere hombre, La Paz

Un hombre adulto falleció la madrugada de este sábado al sufrir un accidente tipo volcadura en la carretera Transpeninsular, dentro del municipio de La Paz, Baja California Sur.

El accidente automovilístico ocurrió alrededor de las 4:16 de la madrugada de este sábado, en el sector norte de la ciudad, específicamente en la zona de El Centenario, entre las calles Sexta y Séptima, tramo conocido por los paceños por su alta incidencia de incidentes relacionados con factores como la velocidad excesiva, la fatiga del conductor y la visibilidad limitada en la oscuridad.

Automovilistas que transitaban por la vía alertaron a las autoridades sobre la presencia de una camioneta volcada y un cuerpo tendido sobre la cinta asfáltica, lo que desencadenó una respuesta inmediata de los servicios de emergencia.

Al llegar al sitio, los equipos de rescate localizaron el cuerpo de un hombre adulto, quien yacía boca abajo en el carril izquierdo en dirección norte a sur, sin signos vitales. La víctima vestía pantalón de mezclilla azul, un suéter en tonos azules y tenis en colores negro, verde y blanco.

Volcadura, muere hombre, La Paz (1)

A escasos metros del lugar se encontraba el vehículo involucrado: una camioneta tipo pick up Ford Ranger de color blanco, que exhibía daños evidentes producto de la volcadura.

El área fue acordonada para facilitar las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo, lo que generó una afectación parcial al tránsito vehicular parte de la mañana de este sábado.

Las autoridades han reiterado su llamado a los conductores para que extremen precauciones, particularmente en la madrugada, evitando excesos de velocidad, combatiendo la fatiga y adaptándose a las condiciones de iluminación reducida. 

Autor

  • Valeria Mireles

    Periodista con un profundo interés en la intersección entre la tecnología y la creatividad humana. Con amplios conocimientos en ciencias de la computación y arte, Valeria logra comunicar de manera eficaz cómo la inteligencia artificial puede potenciar nuestras capacidades y transformar nuestras formas de expresión.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAccidente automovilisticoCarretera transpeninsularVolcadura
Articulo anterior

VIDEO | Netflix lanza trailer oficial de la cuarta temporada de la ...

Siguiente articulo

Volcadura en El Centenario deja un fallecido