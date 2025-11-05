Encuentran el cuerpo sin vida en su departamento de la influencer conocida como “Barbie Humana”

En un suceso que ha generado conmoción en redes sociales, ha sido confirmada la muerte de Bárbara Jankavski, ampliamente conocida como la “Barbie humana”. La influencer de 31 años fue encontrada sin vida en su domicilio en Sao Paulo.

Su apodo de “Barbie humana” le fue otorgado debido a las múltiples cirugías estéticas a las que se sometió para asemejarse a la muñeca icónica. Fue gracias a ello que alcanzó fama internacional, al someterse a más de 27 procedimientos quirúrgicos en busca de encarnar la estética de la “Barbie humana”.

Aunque aún no se han publicado los resultados de la investigación oficial, se ha informado que días antes la joven creadora de contenido había manifestado molestias en un ojo, lo cual podría relacionarse al hallazgo en su hogar.

Lee más: Empresarios de Tulum acusan a influencers y advierten tintes políticos

La noticia de la muerte de la “Barbie humana” ha abierto un debate más amplio sobre los riesgos de las cirugías estéticas extremas y la presión mediática que enfrentan quienes buscan moldear su imagen al ideal.

Sus seguidores y colegas se han pronunciado lamentando la partida de una figura que había convertido su transformación corporal en plataforma de contenido. A la vez, existen opiniones encontradas sobre identidad, salud y estética.