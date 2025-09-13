Muere influencer Marian Izaguirre en Michoacán

La influencer Flor Marian Izaguirre, de 23 años, falleció este viernes 12 de septiembre de 2025 en el Hospital de la Mujer de Morelia, Michoacán, días después de haber sido reportada como desaparecida en Uruapan y localizada en estado crítico. Sus familiares autorizaron la donación de sus órganos, un acto altruista que ha marcado el trágico desenlace del caso que conmovió a sus seguidores en redes sociales.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) continúa con las investigaciones sobre las circunstancias de su desaparición y posterior hallazgo, con indicios que apuntan a una posible violencia intrafamiliar.

Localizada en Morelia tras intensa búsqueda

Flor Marian Izaguirre , reconocida TikToker y creadora de contenido con más de 3.9 millones de seguidores, fue reportada como desaparecida el pasado 2 de septiembre de 2025 en Uruapan, Michoacán. La ficha de búsqueda indicaba que fue vista por última vez el 1 de septiembre, alrededor de las 6:00 de la tarde, subiendo a un automóvil KIA RÍO de color rojo en Uruapan.

Tras cuatro días de incertidumbre, la joven fue localizada el 6 de septiembre en un hotel de Morelia en un estado de salud grave y crítico. De inmediato, fue trasladada al Hospital de la Mujer de la capital michoacana, donde permaneció internada bajo cuidados intensivos. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, había informado previamente sobre la delicada condición de Marian, señalando que se hacían “todo por salvarle la vida”.

Muerte cerebral y decisión altruista de su familia A pesar de los esfuerzos médicos, Marian Izaguirre fue declarada con muerte cerebral el 12 de septiembre, condición que el sitio especializado Manual MDS describe como la pérdida permanente de la función cerebral sin posibilidad de ser restaurada. Las autoridades de la FGE informaron que, tras el diagnóstico, sus familiares fueron notificados sobre la posibilidad de la donación de órganos, a lo que accedieron.

Un equipo multidisciplinario de servicios periciales se trasladó al hospital para certificar el fallecimiento, permitiendo el procedimiento. El Ministerio Público autorizó la donación de piel, músculo esquelético, córneas, riñones

Un acto que da esperanza a pacientes que requieren trasplantes. La FGE destacó la transparencia y certeza de este acto altruista, en apego al Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante.

Investigan posible violencia intrafamiliar detrás del caso El fallecimiento de la influencer ha reavivado el interés en las circunstancias que rodearon su desaparición y hallazgo. Aunque la FGE no precisó mayores detalles médicos sobre las complicaciones de salud, las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla mencionó que una de las líneas principales de investigación apunta a que Marian Izaguirre fue presuntamente víctima de violencia intrafamiliar, motivo por el cual habría salido de Uruapan y buscado refugio en un hotel.

La Fiscalía de Michoacán había activado medidas de protección para salvaguardar la integridad de Flor Marian debido a indicios de violencia. Actualmente, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género sigue con las investigaciones.

El legado de Marian Izaguirre, la influencer de TikTok