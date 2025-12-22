Confirman muerte de James Ransone, actor de “It”, por aparente suicidio

El actor James Ransone, conocido por su participación en la película It: Capítulo 2 y en la serie The Wire, falleció a los 46 años, y las autoridades forenses del condado de Los Ángeles informaron que se habría quitado la vida, según reportes publicados este domingo.

El cuerpo de James Ransone fue encontrado en el cobertizo de su residencia en Los Ángeles, California, confirmó la Oficina del Médico Forense. Los informes forenses determinaron que la causa de muerte fue ahorcamiento, y las autoridades descartaron indicios de violencia externa.

Trayectoria del actor

Originario de Baltimore, Maryland, el actor James Ransone construyó una carrera en cine y televisión desde principios de los años 2000. Ransone incursó en producciones como Ken Park y participó en series como Generation Kill, Law & Order, Hawaii Five-0 y Bosch. Su fama se consolidó con su papel de Eddie Kaspbrak en It: Capítulo 2 y como Ziggy Sobotka en la serie The Wire.

Además de estos trabajos, Ransone apareció en películas de terror como The Black Phone y su secuela, así como en otros proyectos cinematográficos y televisivos que ampliaron su presencia en la industria del entretenimiento.

La muerte de James Ransone ha provocado reacciones de colegas y seguidores, quienes han expresado su sorpresa y pesar en redes sociales y medios de comunicación. Usuarios han recordado su trabajo en It y otras producciones, subrayando la diversidad de personajes que interpretó a lo largo de más de dos décadas de trayectoria.

Ante reportes de suicidio, organizaciones y especialistas en salud mental han promovido recursos de apoyo para personas en crisis. En México, por ejemplo, la Línea de la Vida (800-911-2000) ofrece atención psicológica gratuita las 24 horas, y en Estados Unidos se puede consultar la Suicide & Crisis Lifeline marcando 988.

Hasta el momento no se han divulgado comentarios oficiales de la familia del actor ni de su representación, y las investigaciones continúan abiertas para confirmar plenamente las circunstancias del fallecimiento.

