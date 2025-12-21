Muere la influencer Mayits ¿Cómo murió?

El accidente en la avenida Regional

La comunidad digital se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la creadora de contenido María José Calderón Hernández, mejor conocida como Mayits. La joven de 23 años perdió la vida el 18 de diciembre de 2025 en un accidente vial ocurrido en la avenida Regional, a la altura del sector de Industriales, cerca de un centro comercial de la capital antioqueña en Medellín Colombia

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Movilidad de Medellín, la influencer se desplazaba en su motocicleta en sentido norte–sur cuando fue impactada por un camión en medio de una fuerte congestión vehicular. El choque resultó fatal y Calderón falleció en el lugar.

Quién era Mayits

María José Calderón se había convertido en una figura reconocida en el mundo del streaming, redes sociales, baile y boxeo, acumulando miles de seguidores en plataformas digitales. Su estilo cercano y espontáneo le permitió conectar con una audiencia joven que hoy lamenta profundamente su partida.

Reacciones en redes sociales

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y solidaridad. Amigos, seguidores y colegas del medio expresaron su dolor por la pérdida de una creadora que, a pesar de su corta edad, había logrado consolidar una comunidad fiel.

La muerte de María José Calderón “Mayits” fue consecuencia de un accidente de tránsito en motocicleta en Medellín, un hecho que ha conmocionado tanto a sus seguidores como al mundo del entretenimiento digital. Su legado como creadora de contenido y su impacto en la comunidad juvenil permanecerán como recuerdo de una vida truncada demasiado pronto.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO