¿De qué murió Lina Bina, estrella de cine para adultos conocida como “Miss John Dough”?

Lina Bina, la reconocida actriz de cine para adultos y popular creadora de contenido en línea bajo el nombre de Miss John Dough, ha fallecido a la edad de 24 años y su familia ha revelado de qué murió.

Su sorpresiva muerte, ocurrida el pasado martes 5 de agosto, ha conmocionado a sus miles de seguidores y a la industria del entretenimiento para adultos, especialmente al revelarse la trágica causa de su deceso.

La noticia de la muerte de Lina Bina fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Polk, en Florida. Poco después de la confirmación oficial, su primo y también creador de contenido, Miguel Santiago, compartió la trágica noticia con PEOPLE, honrando su memoria en sus redes sociales.

En un emotivo mensaje, Santiago expresó:

“Es tan trágico. Es tan, ya saben, increíble. Mantengan a su familia cerca de ustedes porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos”.

La comunidad digital y la industria lamentan profundamente la muerte de Miss John Dough, quien había logrado construir una sólida base de más de 195,000 seguidores entre sus perfiles de Instagram y TikTok.

¿De qué murió Lina Bina “Miss John Dough”?

Aunque inicialmente la causa de la muerte de Lina Bina no fue determinada por las autoridades, su hermana, Moni, reveló al medio británico The Sun que Lina falleció debido a complicaciones causadas por un coágulo de sangre que afectó su corazón y su cuello.

Moni compartió su dolor con palabras desgarradoras, diciendo:

“No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Esta mañana me desperté deseando que todo fuera una gran pesadilla”.

Añadió que Lina “era la persona más dulce, auténtica y generosa que conocí. No solo era mi hermana, era mi mejor amiga”.

La familia de Lina Bina ha solicitado privacidad en este momento de duelo. Su partida, a los 24 años, deja un vacío en la comunidad en línea y sirve como un doloroso recordatorio de la fragilidad de la vida.

Colegas y amigas de Lina Bina, la también creadora de contenido Sweet Monae, le rindió un emotivo homenaje en TikTok. Monae expresó que la noticia aún “no se sentía real” y describió a Bina como una persona “amorosa” y “leal”. “Si conocieran a Lina, sabrían que Lina era una persona cariñosa… Lina era tan amorosa, cariñosa… Larga vida a Miss John Doe”, afirmó Monae.

Antes de morir, Lina Bina pidió perdón en redes sociales

En los días previos al fallecimiento de Lina Bina, sus seguidores ya habían manifestado preocupación por su inactividad en redes sociales. Su última publicación en TikTok data del 12 de junio, y en Instagram del 22 de abril de 2023. En una de sus últimas publicaciones, Lina Bina había escrito:

“Perdón por haber estado tan ausente, estoy pasando por muchas cosas en este momento”.

La noticia del fallecimiento de Lina Bina desató una ola de conmoción y tristeza entre sus fans y colegas. Cientos de mensajes de dolor y shock inundaron las secciones de comentarios de sus últimas publicaciones. Algunos de sus seguidores la recordaron como “una hermosa alma que se fue demasiado pronto” y lamentaron que fuera “tan hermosa”.

Este trágico suceso se suma a otros recientes fallecimientos en la industria del contenido para adultos y de los influencers, como los de Kylie Page, Mikayla Raines, Chase Filandro y Vitoria Beatriz, lo que genera una profunda reflexión sobre las presiones y desafíos de la vida en el ojo público.