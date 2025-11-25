Muere madre de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, a los 65 años

La madre de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, ha fallecido a los 65 años, así lo informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) este 24 de noviembre de 2025.

Michel era reconocida por su trayectoria en el doblaje, y su muerte ha conmocionado al mundo artístico y a la familia Derbez, especialmente a su hija, la actriz Aislinn Derbez, quien ahora enfrenta una dolorosa pérdida.

Era una figura venerada en la industria del entretenimiento. Su labor como actriz de doblaje incluyó roles emblemáticos, como la voz de Samantha Jones en Sex and the City, así como personajes en cintas de Disney y televisión. Su talento y discreción le ganaron respeto entre colegas y aficionados por igual.

Los primeros reportes apuntan a que el deceso se debió a un supuesto accidente en su domicilio. Según fuentes cercanas y medios de espectáculos, Gabriela Michel habría sufrido una caída alrededor de las 7:00 a.m., aunque las versiones aún no han sido confirmadas de forma oficial por la familia. La ANDI, en su comunicado, expresó sus condolencias a los familiares y amigos de la artista.

Para Aislinn Derbez, esta noticia representa un golpe emocional profundo. Su relación con su madre fue destacada y, aunque su progenitora mantuvo un perfil bajo, siempre fue parte importante en su vida. El fallecimiento de la madre de Aislinn Derbez deja un vacío personal y familiar que resonará tanto en su esfera íntima como en su carrera pública.

El legado de Gabriela Michel trasciende su papel como madre: a lo largo de décadas, construyó una trayectoria sólida en el doblaje, convirtiéndose en una voz importante para varias generaciones. Su trabajo como intérprete ha sido recordado con afecto por sus colegas de la ANDI, que lamentan su partida y destacan su profesionalismo y calidez humana.

Mientras la familia Derbez procesa el duelo, la comunidad artística y los fans de Aislinn Derbez han expresado su apoyo y solidaridad. En redes sociales, han surgido mensajes de respeto por Gabriela Michel, y se espera que en los próximos días se dé más información sobre los homenajes y servicios funerarios.