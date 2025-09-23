Fallece Mauricio Fernández Garza, exalcalde de San Pedro Garza García, a los 75 años

El estado de Nuevo León despide a una de sus figuras políticas más influyentes y polémicas. Este martes 23 de septiembre se confirmó la muerte de Mauricio Fernández Garza, exalcalde de San Pedro Garza García, a los 75 años de edad, tras una lucha contra el mesotelioma pleural, un agresivo tipo de cáncer que lo aquejaba desde hace meses.

Fernández Garza, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), fue tres veces alcalde de San Pedro Garza García y también se desempeñó como senador y diputado federal. Su estilo franco y sus declaraciones directas lo convirtieron en un personaje controversial dentro de la política nacional, especialmente por sus posturas firmes en temas de seguridad pública y crimen organizado.

Lee más: Ofertas del Martes de frescura en Walmart el 23 de septiembre

Más allá de su carrera política, el empresario destacó como promotor cultural y coleccionista de arte, impulsando proyectos que buscaron posicionar a San Pedro como un referente en materia cultural en el norte de México.

Su legado en ese ámbito es recordado por su apoyo constante a artistas y a la preservación del patrimonio.

La noticia de su fallecimiento generó una oleada de reacciones entre políticos, empresarios y ciudadanos. Dirigentes nacionales y locales del PAN expresaron sus condolencias, destacando su valentía y su aportación a la vida pública de Nuevo León.

Lee más: Cinco mexicanos detenidos en Sudáfrica tras desmantelar laboratorio de metanfetamina

En tanto, habitantes de San Pedro lo recuerdan como un líder carismático, visionario y frontal, que dejó huella tanto en la política como en la cultura.

Con su partida, San Pedro Garza García pierde a un personaje central de su historia reciente, cuya influencia y estilo seguirán siendo recordados en el panorama político y social del estado.