Muere menor ahogado al caer en pozo de Tonalá, Jalisco

Un menor de edad de cuatro años fue localizado sin vida ahogado tras caer a un pozo en la colonia Santa Paula, en el municipio de Tonalá, Jalisco. El incidente se registró en el cruce de las calles Rosales y González Camarena.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares del niño informaron que lo buscaron al notar su ausencia y posteriormente descubrieron que había caído al pozo.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Tonalá, junto con la Policía Municipal y servicios médicos, acudieron al lugar tras recibir la alerta. Tras las labores de rescate se confirmó que el niño había fallecido ahogado.

Vecinos señalaron que el menor de edad se encontraba en la zona, posiblemente jugando, cuando ocurrió el accidente.

Autoridades informaron que el cuerpo de agua se llenó debido a las lluvias recientes, aunque no se ha determinado por qué el niño estaba cerca del pozo al momento del incidente.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro.

La Fiscalía del Estado de Jalisco será la encargada de continuar con las investigaciones. Personal ministerial entrevistará a los familiares del menor de edad para establecer las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

Las autoridades indicaron que se deberá determinar si el caso será considerado un accidente o si existe alguna responsabilidad legal relacionada con la supervisión del niño.