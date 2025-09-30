Muere mexicano víctima de ataque armado en centro de migrantes en EE.UU.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos confirmó la muerte de Miguel Ángel García Hernández, mexicano, que resultó herido en el ataque donde un francotirador abrió fuego desde una azotea cercana el pasado miércoles al centro de detención del servicio federal de inmigración ICE en Dallas, Texas.

“Se hicieron todos los trámites para que su madre pudiera estar allá y se está en contacto con la familia, en todo sentido, tanto apoyo económico, moral”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina, al informar la muerte del mexicano. “Si quieren presentar una denuncia daremos todo el apoyo”, añadió la mandataria.

La esposa del fallecido, Stephany Gauffeny, quien también forma parte de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, ONG de la comunidad hispana en Estados Unidos, exclamó: “Mi esposo Miguel era un buen hombre, un padre cariñoso y un proveedor para nuestra familia”.

La presedenta Sheinbaum añadió que su gobierno presentó una carta diplomática sobre este caso “exigiendo que se haga una investigación a fondo”.

Un muerto y dos heridos en ataque a centro de detención de migrantes en EEUU

El tirador, un estadounidense de 29 años llamado Joshua Jahn, se suicidó en el lugar, dijeron autoridades estadounidenses.

Según la fiscalía local, el objetivo de Jahn era “aterrorizar” a los agentes del ICE, la principal agencia responsable de ejecutar la promesa del presidente Donald Trump de detener y expulsar a millones de migrantes indocumentados.

El papel de ICE en la ofensiva migratoria de Trump ha generado fuertes críticas desde la oposición demócrata y sectores de izquierda por su uso de agentes armados y enmascarados para realizar redadas en lugares públicos contra migrantes indocumentados.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que los ataques contra el ICE han aumentado un 1000% desde que se iniciaron las redadas, al inicio del segundo mandato de Trump.

Con Información de AFP

