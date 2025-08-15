Muere Kseniya Alexandrova, ex Miss Universo Rusia, tras un accidente con un alce meses después de su boda

La ex Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova, falleció a los 30 años el pasado 12 de agosto de 2025, tras permanecer más de un mes hospitalizada luego de sufrir un trágico accidente automovilístico en la región de Tver, Rusia.

El suceso ocurrió cuando un alce irrumpió en la carretera y se estrelló contra el parabrisas del vehículo en el que viajaba junto a su esposo, apenas cuatro meses después de haberse casado.

La noticia ha causado profunda tristeza en el mundo del modelaje y los concursos de belleza, donde Alexandrova era ampliamente reconocida por su talento, inteligencia y calidez.

Un accidente devastador

El accidente tuvo lugar el 5 de julio de 2025. Kseniya iba como copiloto en un Porsche conducido por su esposo cuando un alce apareció de forma repentina en la carretera. El animal se impactó contra el parabrisas y provocó lesiones graves a la modelo, mientras que su esposo solo sufrió un golpe en la cabeza y pudo salir por su propio pie del vehículo.

A pesar de recibir atención médica inmediata, Kseniya sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Durante su hospitalización, su estado empeoró por complicaciones como meningitis y sepsis. Finalmente, falleció el 12 de agosto.

Su esposo, quien resultó prácticamente ileso, relató que el accidente ocurrió tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar. Su recuperación física ha sido satisfactoria, aunque emocionalmente devastadora.

La organización Miss Universo, agencias de modelaje y colegas del medio han lamentado profundamente su partida. “Su gracia, inteligencia y espíritu seguirán inspirando”, escribió la organización en redes sociales. También la agencia Modus Vivendis, con la que trabajó, la recordó como una persona de gran fortaleza y amabilidad.

La actriz y modelo Laura Barjum, quien compartió certamen con ella en 2017, le dedicó un sentido mensaje:

“Tengo el corazón roto. Qué injusto perder a alguien como tú”.