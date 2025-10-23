Muere niño en primaria tras caerle estructura de obra financiada por programa federal “La Escuela es Nuestra”

Un niño de seis años murió al caerle encima una estructura metálica en construcción dentro de la Escuela Primaria Federal Cuauhtémoc, en el municipio San Pedro de las Colonias, Coahuila. La obra formaba parte del programa federal “La Escuela es Nuestra”.

El accidente ocurrió durante la clase de educación física en las instalaciones de la escuela, cuando la estructura metálica perteneciente a una techumbre en construcción le cayó encima. La obra se hallaba en fase de montaje y, según los informes preliminares, operaba sin la autorización técnica correspondiente del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED) ni supervisión de la Subsecretaría de Protección Civil estatal.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado donde señala que lamenta profundamente el fallecimiento del menor y aseguró que ya brinda acompañamiento integral a su familia, tanto en el aspecto emocional como legal, además de colaborar con las instancias estatales para esclarecer responsabilidades.

Padres de familia, maestros y autoridades locales se encuentran consternados por lo sucedido. En redes sociales se está compartiendo la exigencia de revisión urgente de las condiciones de infraestructura en los planteles educativos de la región, particularmente en construcciones asociadas a programas federales que podrían estar siendo ejecutadas sin los debidos controles técnicos.

De momento las autoridades correspondientes mantienen acordonada el área y abrieron una carpeta de investigación para determinar si se cumplió con las normativas aplicables y procesos de construcción, que deberían garantizar condiciones seguras.