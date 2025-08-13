El grito de Seiya se silencia: Muere Nobuo Yamada, la voz eterna de Pegasus Fantasy

Nobuo Yamada, la icónica voz del tema “Pegasus Fantasy” de Los Caballeros del Zodiaco. falleció a los 61 años el pasado 9 de agosto a las 13:39 horas en Japón. La lamentable noticia, confirmada por su agencia Mojost, conmovió a la comunidad global del anime.

Yamada, también conocido como NoB, era considerado uno de los mejores cantantes de Japón durante las últimas décadas y su trabajo musical trascendió generaciones.

El legendario artista libró una dura batalla contra el cáncer de estómago, diagnóstico que recibió en 2017. Aunque los médicos le pronosticaron solo cinco años de vida, Yamada mostró una admirable fortaleza, extendiendo su existencia por ocho años más.

Durante este tiempo, continuó realizando presentaciones y giras con la energía y dedicación que siempre lo caracterizaron.

Un legado de cuatro décadas en la música

Nobuo Yamada nació el 20 de enero de 1964 y dedicó más de cuatro décadas a la música. Su carrera comenzó como vocalista de la banda MAKE-UP. Desde entonces, participó activamente en diversos proyectos musicales y giras alrededor del mundo.

Su talento no se limitó a “Pegasus Fantasy“; compuso varias canciones como “Blue Forever”, “Never” y “Can’t Say Good Bye”, consolidándose como una de las figuras musicales más reconocidas en las animaciones japonesas.

Despedida privada y un futuro homenaje

El funeral de Nobuo Yamada se realizó de forma privada. Según el obituario de Mojost, se solicitó consideración con la familia, pidiendo evitar visitas a su domicilio para entrevistas o situaciones similares.

La agencia anunció que se organizará una fiesta de despedida para los fans en el futuro, y los detalles se compartirán más adelante.