Muere Pedro Torres: trayectoria y legado del icónico productor de Big Brother en México

El mundo del espectáculo de nuevo está de luto. Este viernes 30 de enero ha fallecido Pedro Torres a los 72 años de edad. El legendario productor de televisión deja un vacío irreparable en la industria del entretenimiento en México, siendo Big Brother y Mujeres Asesinas algunos de sus famosos proyectos.

Hasta el momento, las causas exactas de su deceso no han sido detalladas de forma oficial por su familia, pero diversas fuentes del medio artístico han expresado su pesar ante la partida de un hombre que transformó la manera de hacer contenido audiovisual en el país.

Pedro Torres fue una figura central en la época dorada de Televisa, destacando por su capacidad creativa y empresarial. Se le reconoce principalmente por ser la mente detrás del fenómeno de los reality shows en territorio nacional, al traer y producir la primera edición de Big Brother México en el año 2002. Su enfoque siempre estuvo en la vanguardia, logrando niveles de audiencia históricos que marcaron un antes y un después en la programación de la televisión abierta y por cable.

Además de su éxito en la pantalla chica, su vida personal estuvo bajo el reflector público debido a su matrimonio con la reconocida actriz y cantante Lucía Méndez. Durante su unión, la pareja se convirtió en una de las más influyentes del espectáculo, y fruto de esa relación nació su hijo, Pedro Antonio Torres. A pesar de su separación, ambos mantuvieron una relación de respeto y colaboración profesional a lo largo de los años.

Impacto en la cultura pop y relación con Luis Miguel

Para entender la relevancia de su carrera, es necesario mencionar su estrecha colaboración con grandes estrellas. Pedro Torres fue el director del emblemático video musical “La Incondicional” de Luis Miguel, una producción que rompió esquemas por su estilo cinematográfico y el acceso inédito al Colegio Militar.

Esta pieza es considerada hasta hoy uno de los mejores videos en la historia del pop en español, consolidando la imagen de “El Sol de México” en un momento crucial de su trayectoria.

A lo largo de su vida, Torres también fundó su propia casa productora, Mediamates, desde donde impulsó proyectos de series, publicidad y campañas políticas. Su capacidad para entender el marketing digital y las nuevas audiencias le permitió mantenerse vigente incluso con la llegada de las plataformas de streaming.

Su legado incluye no solo producciones exitosas, sino también la formación de nuevos talentos en el área de producción y dirección.

La comunidad artística y diversos organismos de comunicación han enviado condolencias a sus seres queridos. Se espera que en las próximas horas se realicen homenajes para honrar la memoria de un hombre que, con su lente y visión, ayudó a definir la identidad visual de la televisión contemporánea en México.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México