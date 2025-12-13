¡Luto en Hollywood! Muere a los 60 años Peter Greene, el villano en ‘Pulp Fiction’ y ‘La Máscara’

El mundo del cine llora la inesperada muerte de Peter Greene, el actor neoyorquino que inmortalizó al sádico Zed en la obra maestra de Quentin Tarantino: la película “Pulp Fiction“.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York y Gregg Edwards, manager del actor, Peter Greene fue hallado inconsciente cerca de las 15:25 horas del viernes en su vivienda ubicada en Clinton Street, Nueva York, por lo que fue declarado muerto en la escena, dejando un vacío en la memoria colectiva de los fans del thriller y el cine negro.

La muerte de Peter Greene se confirmó este viernes 12 de diciembre, cuando autoridades de Nueva York respondieron a una llamada tras más de 24 horas de música ininterrumpida en su hogar de Clinton Street.

En el contexto de una carrera marcada por personajes oscuros y memorables, Greene saltó a la fama en 1994 con ‘Pulp Fiction’, donde su interpretación de Zed –el guardia de seguridad que aterroriza a Butch y Marsellus– se convirtió en un ícono del sadismo tarantinesco.

Hasta el momento no se ha informado de que el actor haya sido víctima de algún delito, no obstante, será el médico forense quien determine la causa de la muerte de Peter Greene, quien también actuó en la película La Máscara.

Cabe señalar que Peter Greene aún se mantenía activo en la industria cinematográfica, por lo que actualmente trabajaba en varios proyectos que lanzaría el 2026, entre ellos, un documental de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).